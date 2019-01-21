Eskişehir'de Yılın İlk Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Eskişehir
Valisi Özdemir Çakacak
başkanlığında, yatırımcı kurum ve kuruluşların çalışmalarının ele alındığı yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonundaki toplantının açılışında konuşan Vali Çakacak
, 2018- 2019 yılların Eskişehir'deki kamu yatırımlarının genel değerlendirilmesini yaptı. Çakacak, "İlimizde 22 yatırımcı kuruluşun gerçekleştirdiği yatırımların toplam proje bedelleri 4 milyar 454 milyon 963 bin TL, 2018 yılı ödeneği 813 milyon 794 bin TL, dönem sonu itibariyle harcama 602 milyon 438 bin TL'dir.
Toplam 446 adet projenin yüz 92'si tamamlanmış, 155'i devam etmekte, 17 ihale aşamasında, 4'ünün ihalesi yapılmış olup, bir proje iptal edilmiş, 77 projeye ise henüz başlanmamıştır. Bu projenin dönem sonu itibariyle ortalama fiziki ve ortalama nakdi gerçekleşme oranları yüzde 55'tir.
Çakacak, açıklamasını, "Mahalli idaremizce ile 126 adet yatırım projesi yürütülmekte olup bu projelerin toplam bedeli 1 milyar 126 milyon 834 bin TL'dir. 2018 yılında projelere 791 milyon 852 bin TL ödenek ayrılmış ve bu ödeneğin 392 milyon 303 bin 236 TL'si harcanmıştır. Bu projelerin 46'sı tamamlanmış, 41'i devam etmekte, 5'i ihale aşamasında olup, 34'üne ile başlanmamıştır" diye sürdürdü.
Toplantı yatırımcı kurum ve kuruluşların değerlendirmeleriyle devam etti. - ESKİŞEHİR