Eskişehir'de "Yogalı" Protesto - Son Dakika
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Eskişehir'de "Yogalı" Protesto

31.05.2022 11:45

Eskişehirli kadınlar, Dede Korkut Parkı’ndaki yoga etkinliğinin engellenmesini, yoga yaparak protesto etti. Kadınlar adına açıklama yapan Buse Aydemir, “AnadoluFest'i neden engellediyseniz, Aynur Doğan'ın, Melek Mosso'nun sahneye çıkması neden engellendiyse, yoga yapanları da o yüzden engellemek istiyorlar. Ama bir şeyi kaçırıyorlar. Kadınlar sizin yasaklarınızı tanımadı, tanımaz. Bizler bugün matımızı kaptık yogaya geldik. Hadi bizi de engelleyin” dedi.

ÖZGE ZAİM

Eskişehirli kadınlar, Dede Korkut Parkı'ndaki yoga etkinliğinin engellenmesini, yoga yaparak protesto etti. Kadınlar adına açıklama yapan Buse Aydemir, "AnadoluFest'i neden engellediyseniz, Aynur Doğan'ın, Melek Mosso'nun sahneye çıkması neden engellendiyse, yoga yapanları da o yüzden engellemek istiyorlar. Ama bir şeyi kaçırıyorlar. Kadınlar sizin yasaklarınızı tanımadı, tanımaz. Bizler bugün matımızı kaptık yogaya geldik. Hadi bizi de engelleyin" dedi.

Eskişehirli kadınlar, hafta sonu Dede Korkut Parkı'ndaki yoga etkinliğinin, izin alınmadığı gerekçesiyle engellenmesini, dün protesto etti. Onlarca Eskişehirli, açıklamalarının ardından hep birlikte yoga yaptı.

Kadınlar adına hazırlanan açıklamayı okuyan Buse Aydemir, şunları söyledi:

"Eskişehir Valiliği'ne bağlı Türk Dünyası Vakfı Dede Korkut Parkı'nda yoga yapan bir grup kadın CİMER'e yapılan bir şikayet bahane edilerek engellenmek istendi. Ardından açıklama yapan Türk Dünyası Vakfı, parkta toplu etkinlik için herkesin izin alması gerektiğini söyledi. Biz sizin neden yoga yapanları engellediğinizi biliyoruz.

Nedeni ne CİMER'e yapılan şikayet ne de halkın parktan eşit bir şekilde faydalanması. AnadoluFest'i neden engellediyseniz, Aynur Doğan'ın, Melek Mosso'nun sahneye çıkması neden engellendiyse, yoga yapanları da o yüzden engellemek istiyorlar. Ama bir şeyi kaçırıyorlar. Kadınlar sizin yasaklarınızı tanımadı, tanımaz. Bizler bugün matımızı kaptık yogaya geldik. Hadi bizi de engelleyin.

"ÇAĞDIŞI HİÇBİR YASAĞI KABUL ETMİYORUZ"

Eskişehir Valisi'nin özgürlükleri kısıtlamaya yönelik bir süredir uygulamaya çalıştığı yasaklar, toplumsal barışı bozmaya dönük çabalardır. Valiliğin bu tavrı kadınların dayanışmasını bozamayacak. Bu yasakları da asla kabul etmiyoruz. Ne giyeceğimize, kaç çocuk doğuracağımıza kadar karar verebileceklerini zanneden ataerkil zihniyet şimdi de nerede yoga yapıp yapacağımıza karışıyor. Daha önce de söyledik şimdi de söylüyoruz dilinizi de elinizi de bedenlerimizden çekin, kirli politikalarınızı bizim bedenlerimiz üzerinden sürdüremezsiniz. Çağdışı hiçbir yasağı kabul etmiyoruz."

Eskişehir'de Yogalı Protesto
Eskişehir'de Yogalı Protesto
Eskişehir'de Yogalı Protesto
Eskişehir'de Yogalı Protesto

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Kaynak: ANKA

Melek Mosso, Aynur Doğan, Protesto, Yoga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 'Yogalı' Protesto - Son Dakika


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