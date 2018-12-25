Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Yoğun Kar Yağışı

Eskişehir'de Yoğun Kar Yağışı

31 dakika önce

Eskişehir kent merkezinde yoğun şekilde yağan kar sevinçle karşılandı.

Eskişehir'de Yoğun Kar Yağışı, System.String[]
Eskişehir kent merkezinde yoğun şekilde yağan kar sevinçle karşılandı.

Eskişehir'de birkaç gündür soğuk giden hava yerini önce yağmura ardından da kara bıraktı. Saat 15.00 sıralarında başlayan kar yağışı önce yüksek kesimlerde ardından kent merkezinde etkili oldu. Lapa lapa kar yağdığını gören vatandaşlar durumu mutlulukla karşılarken, sürücüler de daha dikkatli ve tedbirli davrandı. Bazı vatandaşlar kar yağışından korunmak için şemsiyelerle sokağa çıkarken, bazıları vatandaşlar ise, kar altında cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.

Öte yandan meteorolojiden edinilen bilgiye göre, kent merkezinin yanı sıra yükseklerde de etkili olan kar yağışının belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:11 Kaynak: İHA

Eskişehir, Güncel
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