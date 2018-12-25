Eskişehir'de Yoğun Kar Yağışı
1 saat önce
Eskişehir'de yoğun kar yağışı Kent merkezine beklenen yoğun kar yağışı geldi Karı gören vatandaşlar cep telefonuna sarıldıESKİŞEHİR - Eskişehir kent merkezinde yoğun şekilde yağan kar sevinçle karşılandı.
Eskişehir
'de yoğun kar yağışı
Kent merkezine beklenen yoğun kar yağışı geldi
Karı gören vatandaşlar cep telefonuna sarıldı
ESKİŞEHİR - Eskişehir kent merkezinde yoğun şekilde yağan kar sevinçle karşılandı.
Eskişehir'de birkaç gündür soğuk giden hava yerini önce yağmura ardından da kara bıraktı. Saat 15.00 sıralarında başlayan kar yağışı önce yüksek kesimlerde ardından kent merkezinde etkili oldu. Lapa lapa kar yağdığını gören vatandaşlar durumu mutlulukla karşılarken, sürücüler de daha dikkatli ve tedbirli davrandı. Bazı vatandaşlar kar yağışından korunmak için şemsiyelerle sokağa çıkarken, bazıları vatandaşlar ise, kar altında cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.
Öte yandan meteorolojiden edinilen bilgiye göre, kent merkezinin yanı sıra yükseklerde de etkili olan kar yağışının belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:50 Kaynak: İHA
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