Eskişehir'de yoğun kar yağışı - Son Dakika
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Eskişehir'de yoğun kar yağışı

18.03.2022 17:18

Eskişehir'de yoğun kar yağışı Rüzgarla birlikte aniden bastıran, görüş mesafesini düşüren kar yağışı kısa süre devam etti Eskişehir'de öğleden sonra rüzgarla birlikte aniden bastıran yoğun kar yağışı, vatandaşlar arasında şaşkınlıkla karşılanırken, kent merkezinde ilginç görüntüler oluştu.

Eskişehir'de yoğun kar yağışı

Rüzgarla birlikte aniden bastıran, görüş mesafesini düşüren kar yağışı kısa süre devam etti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de öğleden sonra rüzgarla birlikte aniden bastıran yoğun kar yağışı, vatandaşlar arasında şaşkınlıkla karşılanırken, kent merkezinde ilginç görüntüler oluştu.

Kent merkezinde bugün ilginç hava durumları yaşandı. Kapalı olan ve az da olsa serpiştiren kar, bazen yerine güneşli bir havaya bıraktı. Hatta bir taraftan yakıcı güneşle birlikte kar yağdı. Öğleden sonra havanın kapanması ile rüzgarla birlikte aniden başlayan kar yağışı zaman zaman görüş mesafesini hayli düşürdü. Bazı vatandaşlar, Mart ayında yağan yoğun kar altında cep telefonlarını çıkartıp fotoğraflar çekerek anın tadını çıkardı, bazıları ise hazırlıksız yakalandığı yağıştan çevre esnafa sığınarak kaçmaya çalıştı. Yaklaşık olarak 10 dakika süren kar yağışında tüm şehir beyaza büründü. Kar yağışının son bulmasıyla Eskişehirliler tekrar güneşin tadını çıkardı.

Eskişehir'de yoğun kar yağışı
Eskişehir'de yoğun kar yağışı
Eskişehir'de yoğun kar yağışı

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Eskişehir, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de yoğun kar yağışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de yoğun kar yağışı - Son Dakika
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