ESKİŞEHİR'DE YOĞUN SİS - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de etkili olan sis, trafik akışını olumsuz etkilerken, güzel manzaralar oluşturdu.

Kent merkezinde sabah başlayan sis, farklı bölgelerde de etkili oldu. Görüş mesafesinin düştüğü kentte sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşadı. Şehrin ortasından geçen Porsuk Çayı'ndaki tekneler ve çevresinde bulunan heykeller ise sisin arasında kaybolurken, güzel manzaralar ortaya çıktı. Kentte 2 derece olan hava sıcaklığının, gün içinde 9 dereceye kadar çıkmasının ve yağmur görülmesinin beklendiği kaydedildi.