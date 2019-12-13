Eskişehir'de yoğun sis - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Eskişehir'de yoğun sis - Son Dakika

Eskişehir'de yoğun sis

6 saat önce

Eskişehir'de sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis görüş mesafesini düşürerek sürücülere zor anlar yaşattı.

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Eskişehir'de sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis görüş mesafesini düşürerek sürücülere zor anlar yaşattı. Kentteki yaşamı olumsuz etkileyen sis, özellikle yüksek kesimlerde güzel görüntüler de ortaya çıkardı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, trafikte araçların yanı sıra vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Görsel olarak güzel görüntüler oluşturan doğa olayı etkisini öğle saatlerinde doğru azaltırken, kentin yüksek kesimlerinden çekilen fotoğraflar ise adeta hayranlık uyandırdı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Sabah, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:21 Kaynak: İHA
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