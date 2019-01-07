Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Yol Kenarında Kadın Cesedi Bulundu

Eskişehir'de Yol Kenarında Kadın Cesedi Bulundu

1 saat önce

Eskişehir'de yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Eskişehir'de Yol Kenarında Kadın Cesedi Bulundu, System.String[]
Eskişehir'de yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi Orçun Sokak'ta yol kenarındaki arazide hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatan 25 yaşlarındaki kadının öldüğünü belirledi.

İncelemenin ardından kadının cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:18 Kaynak: AA

Polis, Eskişehir, Güncel
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