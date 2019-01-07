Eskişehir'de yol kenarında kadın cesedi bulundu.

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Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Deniz Çakır'dan İlk Açıklama

"Böyle Olsun İstemezdim" Deyip 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Eden Anne Bulundu!