Eskişehir'de Yol Kenarında Kadın Cesedi Bulundu
1 saat önce
Eskişehir'de yol kenarında kadın cesedi bulundu.
Eskişehir
'de yol kenarında kadın cesedi bulundu.
Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi Orçun Sokak'ta yol kenarındaki arazide hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatan 25 yaşlarındaki kadının öldüğünü belirledi.
İncelemenin ardından kadının cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:18 Kaynak: AA
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