Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Yol Kenarında Kadın Cesedi Bulundu

Eskişehir'de Yol Kenarında Kadın Cesedi Bulundu

1 saat önce

Eskişehir'de yol kenarındaki boş bir arazide kadın cesedi bulundu.

Eskişehir'de Yol Kenarında Kadın Cesedi Bulundu, System.String[]
Eskişehir'de yol kenarındaki boş bir arazide kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi Orçun Sokak'ta yaşandı. Sokağa aracını park eden bir kişi yol kenarındaki arazide hareketsiz yatan kadını fark etti. Şahıs, durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, hareketsiz şekilde yerde yatan 25 yaşlarındaki kadının öldüğünü tespit etti.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemenin ardından kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:27 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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