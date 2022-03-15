Eskişehir'de yol üzerinde trafik levhalarını çaldığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de yol kenarında bulunan trafik yön levhalarını çaldığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir- Mihalgazi kara yolu üzerinde denetim yapan Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hekimdağ Mahallesi mevkisinde bir kişiyi yol üzerinde bulunan trafik levhalarını demirleriyle birlikte söküp kamyonete yüklediği sırada suçüstü yakaladı.

Hurda olarak satmak amacıyla kara yolu üzerindeki metal trafik ve yön levhalarını söken şüpheli hakkında "Kamu malına zarar vermek ve hırsızlık" suçlarından adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.