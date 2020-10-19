Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı

19.10.2020 05:07
Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı, System.String[]

Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sait S. idaresindeki 03 ABE 827 plakalı yolcu otobüsü, Eskişehir- Seyitgazi kara yolunun 20. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü, yedek şoför İlyas Eren ile muavin Enes Aydoğmuş, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılardan Eren ile Aydoğmuş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Sait S. ise Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Seyitgazi, Eskişehir, Aydoğmuş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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