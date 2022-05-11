Otobüsün çarpmasıyla şarampole yuvarlanan minibüsteki 2'si çocuk 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Otobüsün çarpmasıyla şarampole yuvarlanan minibüsteki 2'si çocuk 8 kişi yaralandı

11.05.2022 16:19
Otobüsün çarpmasıyla şarampole yuvarlanan minibüsteki 2'si çocuk 8 kişi yaralandı

Eskişehir'de yolcu otobüsünün arkadan çarptığı minibüs şarampole yuvarlandı.

Eskişehir'de yolcu otobüsünün arkadan çarptığı minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüste bulunan 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 04.20 gibi Polatlı- Sivrihisar karayolu 25'inci kilometresinde meydana geldi. Oğlakçı Mahallesi mevkiinde olan kazada edinilen bilgilere göre, Onur G., idaresindeki 61 BB 680 plakalı yolcu otobüsü ile önünde seyir halinde bulunan Mahmut A.'nın kullandığı 63 ACU 871 plakalı minibüse arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonucu minibüs yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Yolcu otobüsünde yaralanan olmazken, şarampole yuvarlanan minibüsün sürücüsü Mahmut A. ile araçta yolcu olarak bulunan Yusuf A., Zemzem A., Zeliha A., Ömer Faruk A. (11), Abdulkadir A. (6), Hatun A., ve Muhammed A. yaralandı. Kazada yaralanan 2'si çocuk 8 yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Sivrihisar Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

(Ali Furkan Çetiner-İHA)

Otobüsün çarpmasıyla şarampole yuvarlanan minibüsteki 2'si çocuk 8 kişi yaralandı
Otobüsün çarpmasıyla şarampole yuvarlanan minibüsteki 2'si çocuk 8 kişi yaralandı
Otobüsün çarpmasıyla şarampole yuvarlanan minibüsteki 2'si çocuk 8 kişi yaralandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otobüsün çarpmasıyla şarampole yuvarlanan minibüsteki 2'si çocuk 8 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otobüsün çarpmasıyla şarampole yuvarlanan minibüsteki 2'si çocuk 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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