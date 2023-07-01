Eskişehir'de Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 35 Yaralı

Eskişehir'e 14 kilometre kala D230 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü boş araziye uçarken araçtaki 35 kişi yaralandı.

14 KİLOMETRE KALA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, D230 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, 26 AEC 333 plakalı, Muğla'nın Bodrum ilçesinden Eskişehir'e yolcu taşıyan otobüsün sürücüsü Hakan Karalı, Eskişehir'e 14 kilometre kala direksiyon hakimiyetini kaybetti.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Karayolunda savrulmaya başlayan otobüs, yoldan çıkarak engebeli araziye uçtu. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada otobüste bulunan 35 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Trafik polisi tarafından yol trafiğe kısmi olarak trafiğe kapatıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye tarafından çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yolcular kentteki farklı hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.