Eskişehir'de yollar göle döndü, küreği alan vatandaş rögara koştu - Son Dakika
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Eskişehir'de yollar göle döndü, küreği alan vatandaş rögara koştu

03.05.2022 18:30
Eskişehir'de yollar göle döndü, küreği alan vatandaş rögara koştu

Eskişehir'de aniden bastıran dolu ve sağanak yağış yolları göle çevirirken, vatandaşlar tıkanan rögarları küreklerle açmaya çalıştı.

Eskişehir'de aniden bastıran dolu ve sağanak yağış yolları göle çevirirken, vatandaşlar tıkanan rögarları küreklerle açmaya çalıştı.

Eskişehir'de sabah saatlerindeki bulutlu hava öğle saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Belli aralıklarla devam eden yağış, şehir merkezini olumsuz etkiledi. Bir çok iş yerini su basmasının yanı sıra yollarda ise büyük su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintileri sonrasında vatandaşlar durumu Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplere bildirdi. Ekiplerden çözüm bulamayan vatandaşlar ellerine aldıkları küreklerle rögarların giderlerini açmak için dakikalarca uğraştı. Yolların göle döndüğü alanlar ise bazı çocuklara oyun oldu. Bisikletleri ile geçen çocuklar dakikalarca eğlendi.

Otoparkı su bastı imdada AFAD yetişti

Yağan yağmur sonrasında Odunpazarı bölgesinde bulunan bir alışveriş merkezinin altındaki otopark yağmur suları ile doldu. Yaklaşık 40 santimetre suyla dolan otopark, yetkilisinin Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen alana gelen ekipler, su tahliyesine başladı.

Yaklaşık 35-40 santimetre su doldu

Yaşanan olayı anlatan otopark işletmecisi Musa Çiçek, "Yağış 1 saate kadar sürdü. Dolu ile birleşince sokaklar taştı. Otoparkımıza sonra su doldu. Yaklaşık 35-40 santimetre olmuştu. Trafo olduğundan korktuk. Ekiplere bilgi verdik. Onlarda geldi sağ olsun boşaltıyorlar. Herhangi bir hasarımız yok" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de yollar göle döndü, küreği alan vatandaş rögara koştu
Eskişehir'de yollar göle döndü, küreği alan vatandaş rögara koştu
Eskişehir'de yollar göle döndü, küreği alan vatandaş rögara koştu
Eskişehir'de yollar göle döndü, küreği alan vatandaş rögara koştu
Eskişehir'de yollar göle döndü, küreği alan vatandaş rögara koştu
Eskişehir'de yollar göle döndü, küreği alan vatandaş rögara koştu

YORUMLAR
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Eskişehir, AFAD, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de yollar göle döndü, küreği alan vatandaş rögara koştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de yollar göle döndü, küreği alan vatandaş rögara koştu - Son Dakika
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