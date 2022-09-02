Kazaya karışan araçta İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem 'in de bulunduğu, sürücünün ise Erdem'in şoförü olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de cipin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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