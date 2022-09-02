Eskişehir'de cipin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in şoförü Murat A. idaresindeki 34 UN 1817 plakalı cip, Eskişehir- Bursa kara yolunun 4. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yüksel Tekin'e (51) çarptı.
Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Tekin'in cesedi, buradaki işlemlerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Kazaya karışan araçta Erdem'in de bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan sürücü Murat A, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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