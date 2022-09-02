Eskişehir'de cipin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eskişehir'de cipin çarptığı kadın hayatını kaybetti

02.09.2022 16:10
Eskişehir'de cipin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in şoförü Murat A. idaresindeki 34 UN 1817 plakalı cip, Eskişehir- Bursa kara yolunun 4. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yüksel Tekin'e (51) çarptı.

Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Tekin'in cesedi, buradaki işlemlerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Kazaya karışan araçta Erdem'in de bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücü Murat A, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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İYİ Parti'li Erdem'in makam şoförü, adli kontrolle serbest İYİ Parti'li Erdem'in makam şoförü, adli kontrolle serbest İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam şoförü serbest bırakıldı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam şoförü serbest bırakıldı
Kaynak: AA

Bahadır Erdem, İYİ Parti, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de cipin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eskişehir'de cipin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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