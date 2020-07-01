Eskişehir'de yonca üretimi arttı
Birçok tarım ürününün ekilip biçildiği Eskişehir'de yonca üretimi son yıllara büyük oranla artış gösterdi.
Birçok tarım ürününün ekilip biçildiği Eskişehir'de yonca üretimi son yıllara büyük oranla artış gösterdi.
Eskişehirli çiftçiler, besicilikte et ve süt verimini yüzde 30'lara kadar artırdığı bilinen yoncaya yöneldi. Büyük ve küçükbaş hayvanların en önemli besin kaynaklarından biri olan yoncanın üretimi arttı. Yem bitkileri içerisinde en besleyici ürünlerden olan yoncayla ilgili konuşan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Yoncanın bir yıl içerisinde 5 defa biçimi yapılır. Yonca çok güzel bir üründür. Yonca büyük ve küçükbaş hayvanlar için harika bir besin kaynağıdır. Bu sezon havaların yağışlı gitmesiyle hem kaliteli hem de fazla biçim gerçekleşebilir. Şu an için yoncanın kilogram fiyatı 1 lira balya fiyatı ise 25 lira. Yaş taze olarak ve kurutulup balya olarak hayvanlara verilir. Geçtiğimiz yıllara nazaran destek teşvikleriyle birlikte yoncada daha fazla üretim yapılmaktadır. Üretimle birlikte kış aylarında yonca balyasının kullanımı da arttı. Umarım tarım alanında yaz sezonunu güzel ve bereketli geçiririz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:32 Kaynak: İHA
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