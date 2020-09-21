İkili öğretim veren Milli Zafer İlkokulu'nda okula başlayanlar öğrenciler kadar aileleri ve yakınları heyecan yaşadı. Okul önünde veliler çocuklarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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