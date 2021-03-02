Eskişehir'de 'yüz yüze eğitim' için ilk ders zili çaldı - Son Dakika

Eskişehir'de 'yüz yüze eğitim' için ilk ders zili çaldı

02.03.2021 11:54
Eskişehir'de 'yüz yüze eğitim' için ilk ders zili çaldı, System.String[]

Eskişehir'deki birçok okulda olduğu gibi Odunpazarı ilçesinde bulunan Ticaret Borsası Orta Okulu ve Ticaret Borsası İmam Hatip Orta Okulu'nda; 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2'nci donemi 'yüz yüze eğitim' için ilk ders zili bugün heyecanla çaldı.

Eskişehir'deki birçok okulda olduğu gibi Odunpazarı ilçesinde bulunan Ticaret Borsası Orta Okulu ve Ticaret Borsası İmam Hatip Orta Okulu'nda; 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2'nci donemi 'yüz yüze eğitim' için ilk ders zili bugün heyecanla çaldı.

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Ticaret Borsası Orta Okulu ve Ticaret Borsası İmam Hatip Orta Okulu Müdürü Okyay Turinay, okulda 'yüz yüze eğitimin' açılışı ile ilgili yaptığı konuşmasında, "Yüz yüze eğitim okulumuzda bugün yeniden başladı. İstiklal marşı okundu. Maske, mesafe ve hijyen kuralları okulumuzda eksiksiz uygulanacaktır. Herkesin bu kurallara mutlaka uyması gerekir. Salgın hastalıkla ilgili yaşamayı öğrenmemiz gerekir. Bu kurallara düzgün ve eksiz uygulanırsa, bu sıkıntılı süreç kısa zamanda inşallah biter ve normal yaşantımıza bir an önce döneriz" dedi.

Okul Müdürü Oktay Turinay, "Okul bahçe kapısından, sınıfların içine kadar salgın hastalık sürecinde gerekli olan tüm bilgilendirme ve uyarılar, görsel ve yazılı bir şekilde okulun her yerinde bulunmaktadır. Tüm bilgilendirme ve uyarıların görsel ve yazılı bir şekilde okulun her yerinde bulunması, öğrenci velilerinin beğenisini topladı. Okulumuzda öğrencilerin yüz yüze eğitimde; ilk günkü heyecanları ve mutlulukları öğrencilerin gözlerinden okunuyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 'yüz yüze eğitim' için ilk ders zili çaldı
Eskişehir'de 'yüz yüze eğitim' için ilk ders zili çaldı
Eskişehir'de 'yüz yüze eğitim' için ilk ders zili çaldı

İmam Hatip, Odunpazarı, Eskişehir, Ticaret, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Eskişehir'de 'yüz yüze eğitim' için ilk ders zili çaldı - Son Dakika


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