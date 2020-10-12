Eskişehir'de yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla, okullarda yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı. Eskişehir'de velilerinin okula getirdiği öğrenciler, koronavirüs tedbirleriyle okul bahçesinde sıra olup, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınıflarına gitti.

Okullarda yüz yüze eğitimin ikinci aşaması ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıfların yanı sıra ilkokullar, köy okulları, 8'inci ve 12'nci sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında bugün başladı. Eskişehir'de öğrenciler sabah saatlerince aileleri tarafından okula getirildi. Odunpazarı ilçesine bağlı Akarbaşı Mahallesi'ndeki Milli Zafer İlkokulu girişinde öğretmenler ve idareciler tarafından karşılanan öğrenciler, okul bahçesinde sıra oldu. Öğrenciler İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sosyal mesafe kurallarına göre sınıflarına gitti. Veliler ise koronavirüs tedbirleri kapsamında okul bahçesine alınmadı.