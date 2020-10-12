Eskişehir'de yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı - Son Dakika

Eskişehir'de yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı

12.10.2020 09:50
Eskişehir'de yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla, okullarda yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla, okullarda yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı. Eskişehir'de velilerinin okula getirdiği öğrenciler, koronavirüs tedbirleriyle okul bahçesinde sıra olup, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınıflarına gitti.

Okullarda yüz yüze eğitimin ikinci aşaması ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıfların yanı sıra ilkokullar, köy okulları, 8'inci ve 12'nci sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında bugün başladı. Eskişehir'de öğrenciler sabah saatlerince aileleri tarafından okula getirildi. Odunpazarı ilçesine bağlı Akarbaşı Mahallesi'ndeki Milli Zafer İlkokulu girişinde öğretmenler ve idareciler tarafından karşılanan öğrenciler, okul bahçesinde sıra oldu. Öğrenciler İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sosyal mesafe kurallarına göre sınıflarına gitti. Veliler ise koronavirüs tedbirleri kapsamında okul bahçesine alınmadı.

'SİZSİZ OKULUN HİÇ TADI YOK'Öğrencileri karşılayan öğretmenler, sık sık koronavirüs önlemleri hakkında bilgilendirme yaptı. Bir sınıf öğretmeni ise öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Sevgili öğrencilerimiz okulunuza hoş geldiniz. İnanın sizsiz okulun hiç tadı yok. Biz de üzgün, buruk bir şekilde okula gidip geliyorduk. İyi ki geldiniz. Koronavirüs salgın sürecinde kurallara uyarak, hep birlikte yeneceğiz inşallah. Kısmi değil 5 gün de sizi sahalarda görmek istiyoruz" dedi.

Eskişehir'de yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı
Eskişehir'de yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı
Eskişehir'de yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı
Eskişehir'de yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı
Eskişehir'de yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı
Eskişehir'de yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı
Eskişehir'de yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı
Eskişehir'de yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı
Eskişehir'de yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı
Eskişehir'de yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı
Eskişehir'de yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı

Koronavirüs, Eskişehir, Atama, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa çarpan minibüsçüye meydan dayağı! O anlar kamerada Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti Sivilleri uykusunda öldüren Ermenistan'dan akılalmaz suçlama! Ateşkesi Azerbaycan bozuyormuş MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı
Galatasaray yönetimi, kulüp müzesine Fatih Terim'in heykelini koyacak Galatasaray yönetimi, kulüp müzesine Fatih Terim'in heykelini koyacak         
10:38
Cari denge ağustosta 4,6 milyar dolar açık verdi Cari denge ağustosta 4,6 milyar dolar açık verdi         
10:07
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Aydın'da alkollü gençlerle bekçiler arasında silahlı, bıçaklı kavga Aydın'da alkollü gençlerle bekçiler arasında silahlı, bıçaklı kavga         
09:14
Erken seçim tartışmalarının gölgesinde, AK Parti ve MHP seçim barajının düşürülmesi için çalışmalara başladı Erken seçim tartışmalarının gölgesinde, AK Parti ve MHP seçim barajının düşürülmesi için çalışmalara başladı         
09:02
Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı         
08:49
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Sinan Özen, 8 aylık kızı Neva'nın 7. ameliyatı için sevenlerinden dua istedi Sinan Özen, 8 aylık kızı Neva'nın 7. ameliyatı için sevenlerinden dua istedi         
08:04
Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler         
01:07
İrfan Can Kahveci, koronavirüslü biriyle aynı ortamda olduğu için milli takım aday kadrosundan çıkarıldı İrfan Can Kahveci, koronavirüslü biriyle aynı ortamda olduğu için milli takım aday kadrosundan çıkarıldı         
23:59
Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı         
22:02
Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi         
21:34
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu 44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu         
16:16
Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum         
15:34
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 10:46:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei