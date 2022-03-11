Eskişehir'de zabıtadan market denetimleri - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de zabıtadan market denetimleri

11.03.2022 12:42
Eskişehir'de zabıtadan market denetimleri

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesine bağlı zabıta ekiplerince zincir marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde, BİM market şubesindeki bir üründe etiket fiyatı ile kasa fiyatında uyuşmazlık tespit edildi.

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesine bağlı zabıta ekiplerince zincir marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde, BİM market şubesindeki bir üründe etiket fiyatı ile kasa fiyatında uyuşmazlık tespit edildi.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince bölgede bulunan zincir marketlere, vatandaşın alışveriş kalitesinin artırılması amacıyla denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde satılan ürünlerin etiket ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, ayrıntılı etiket ve son kullanma tarihi kontrolleri yapıldı. Ürünlerin raflarda bulunmaması halinde depoda olup olmadığı da kontrol edildi. Yapılan denetimlerde girilen marketlerde genel olarak bir problemle karşılaşılmadı.

Etiket fiyatı ile kasa fiyatı farklı çıktı

Seylap Caddesi üzerindeki BİM market şubesinde satılan toz şekerin etiket fiyatı 46,50 TL iken kasa fiyatı 49,90 TL olarak tespit edildi. Zabıta ekipleri denetiminde ortaya çıkan uyuşmazlık karşısında tutanak tutularak işlem yapıldı. Market çalışanlarından etiketin düzenlenmesi istendi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de zabıtadan market denetimleri
Eskişehir'de zabıtadan market denetimleri
Eskişehir'de zabıtadan market denetimleri
Eskişehir'de zabıtadan market denetimleri

YORUMLAR
500
Market depolarına şok baskın, stoklanmış 10 ton sıvı yağ tespit edildi Market depolarına şok baskın, stoklanmış 10 ton sıvı yağ tespit edildi Zincir marketin raflarında bulunmayan yağlar, depodan çıktı Zincir marketin raflarında bulunmayan yağlar, depodan çıktı

Eskişehir, Tepebaşı, Zabıta, Market, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de zabıtadan market denetimleri - Son Dakika


Son Dakika
12:36 İrlandalı vekil sessiz kalmadı! Avrupa'ya ırkçılık dersi: Ukrayna ve Afganistan'a çifte standart uyguluyorsunuz
12:27 Başrolde dev markalar var! A101, BİM ve Migros'a ait yağlar, toptancılarda bekliyormuş
12:23 Luis Suarez'den Galatasaray için skandal yorum! Barcelona taraftarı çok sinirlendi
12:22 Vladimir Putin: Orta Doğu'da Ukrayna'ya karşı savaşmak için 16 bin kişilik ordu hazır
12:02 YouTube'da içerik üreten fenomen Tolunay Ören, ilk kazancını açıkladı
11:57 Galatasaray, İspanya'da mahsur kalınca derbinin ertelenmesini talep etti!
11:57 Uzmanlar uyardı! Bu gece ile Pazar arası İstanbul'da Sibirya soğukları hissedilecek
11:22 Rus limanlarında bekleyen 18 gemiden 17'si kalkış yaptı
11:31 Putin'den yeni hamle! Rusya'dan çekilen şirketlerin mallarına el koymaya hazırlanıyor
11:27 Galatasaray olumsuz hava koşulları nedeniyle İspanya'da mahsur kaldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 12:51:45. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de zabıtadan market denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement