Eskişehir'de zehir taciri iki şüpheli yakalandı
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.
Eskişehir Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:10 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince kentte satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakaladı. Şahısların üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 165 adet ecstacy uyuşturucu hap, 35,09 gram Skunk, 2 adet kuru sıkı tabanca, 10 adet kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi.
Ayrıca polis ekiplerince Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR
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