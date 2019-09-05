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Eskişehir'de zimmet davası

3 saat önce

Eskişehir'de zimmetine 6,1 milyon lira geçirdiği iddiasıyla tutuklanan eski 6. İcra Müdürü Sedat Dilber ve iki kardeşinin yargılanmasına devam edildi.

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Eskişehir'de zimmetine 6,1 milyon lira geçirdiği iddiasıyla tutuklanan eski 6. İcra Müdürü Sedat Dilber ve iki kardeşinin yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Sedat Dilber (44) ile kardeşi İmdat (42) ile tutuksuz yargılanan Hasan Hüseyin Dilber'in (36) yanı sıra avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul eden Sedat Dilber, pişman olduğunu belirterek, "Tahliyemi talep ediyorum. Tahliye edilirsem ancak zararı giderebilirim." dedi. İmdat ve tutuksuz yargılanan Hasan Hüseyin Dilber de tahliyelerini talep etti.

Sedat ve İmdat Dilber'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İcra Müdürü, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:06 Kaynak: AA
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