Hırsızların hedefi zincir marketler oldu - Son Dakika
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Hırsızların hedefi zincir marketler oldu

03.08.2022 11:41
Hırsızların hedefi zincir marketler oldu

Eskişehir'de zincir marketlere girerek çeşitli ürünleri farklı yöntemlerle çalan kadın hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Eskişehir'de zincir marketlere girerek çeşitli ürünleri farklı yöntemlerle çalan kadın hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Zincir marketleri hedef seçen hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı. Farklı mahallelerdeki zincir marketlere giren kadın hırsızlar, raflarda duran ürünleri çeşitli yöntemlerle çaldı. İki farklı markette güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarından birinde, alışveriş arabasındaki ürünleri kol çantasına dolduran kadın üzerini kıyafet ile örterek gizlemeye çalıştı. Diğer bir görüntüde ise yaklaştığı şarküteri dolabından aldığı ürünü şalının altına gizleyen kadın, hızlı adımlarla uzaklaştı. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
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Motosiklet hırsızı tutuklandı Motosiklet hırsızı tutuklandı Çelik bariyer hırsızları yakalandı Çelik bariyer hırsızları yakalandı
Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızların hedefi zincir marketler oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsızların hedefi zincir marketler oldu - Son Dakika
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