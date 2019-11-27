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Eskişehir'de zincirleme trafik kazası

6 saat önce

Eskişehir'de iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Eskişehir'de zincirleme trafik kazası, System.String[]

Eskişehir'de iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Cemal Derici idaresindeki 26 E 3087 plakalı otomobil, Yenikent Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde Alper Şükrü Doğan'ın kullandığı 26 S 0513 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs de trafik ışıklarında bekleyen Faruk Ertaş'a ait 26 BS 915 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Eskişehir, Yenikent, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:48 Kaynak: AA
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