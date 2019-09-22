Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Eskişehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İbrahim Avcı idaresindeki 26 AAT 763 plakalı otomobil, Eskişehir- Ankara kara yolu Kanlıpınar mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Bu sırada, kazayı görenler tarafından bu otomobil emniyet şeride çekildiği sırada İsmail Soyözen'in kullandığı 26 GM 812 plakalı otomobil, park halindeki iki araca çarptı. Kazada, Paşa Ahmet Soyözen, Sultan Soyözen ile İsmail Gökdoğan yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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