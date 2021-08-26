Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu arada kaza, olay yerindeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Yaralılardan Göktuğ Karahan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir 'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

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