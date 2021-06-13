ESKİŞEHİR - Dede ile torununun engellilere tekerlekli sandalye yardımı için topladığı mavi kapaklar çalındı - Son Dakika

Türkiye'nin dört bir yanından topladıkları plastik mavi kapaklarla engellilere tekerlekli sandalye bağışında bulunan yaşlı adam ile torunu, hayırseverlerin teslim ettiği çuvallar dolusu kapağın çalınması nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Torunu Melike Sarıtaş (18) ile sosyal medyada "Dede Torun Mavi Kapak" adıyla açtıkları hesap aracılığıyla 2008 yılından bu yana engellilere yardım eden Halit Aydoğan (74), Sümer Mahallesi'ndeki evinin önünde bulunan kapakların çalındığını fark ederek polise başvurdu.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı gazetecilere anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Aydoğan, Emek Mahallesi'nden hayırseverlerin teslim ettiği 30 çuvaldaki yaklaşık 160 kilogram kapağı evinin önüne getirdiğini söyledi.

Torununun kapakların görüntüsünü çektikten sonra yanından ayrıldığını belirten Aydoğan, "Kapakları içeri alalım dedik, bir baktım ne kapak var ne bir şey. 5 dakika içinde gökten mi geldi? Bu sokaktan gelmiş değildir bu. Gökten sivrisinek gibi geldi, aldı gitti. O kapaklarla hemen hemen bir tekerlekli sandalye alma gücüne sahiptim. Kapakların gittiğine üzülmüyorum, bir engelli kardeşimizin yüzünü güldüremediğim için üzülüyorum." diye konuştu.

Sarıtaş da destek olanlara teşekkür etmek amacıyla video çektiğini, kapak teslim etmek istediğini söyleyenler arayınca da evin önünden ayrıldığını dile getirdi.

Olayın dedesi namaz kılmak için içeri girdiğinde yaşandığını ifade eden Sarıtaş, "Daha önce de sosyal medya hesabımız çalınmıştı. Şimdi de kapaklarımız çalındı. Ne istiyorsunuz bizden? Bir gün bu duruma düşünce mi anlayacaksınız elden ayaktan kesilmek nasıl bir şey?" dedi.

Sarıtaş, fail ya da faillerin bir an önce yakalanarak kapakların bulunmasını diledi.