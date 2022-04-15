ESKİŞEHİR - 60 bin 950 dolarlık dolandırıcılığın Kamerunlu firari şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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ESKİŞEHİR - 60 bin 950 dolarlık dolandırıcılığın Kamerunlu firari şüphelisi yakalandı

15.04.2022 11:41

Eskişehir'in Alpu ilçesinde bir kişinin dolandırılmasına ilişkin aranan yabancı uyruklu şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde bir kişinin dolandırılmasına ilişkin aranan yabancı uyruklu şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Fevzipaşa Mahallesi'nde İ.C'nin 60 bin 950 dolarının dolandırılmasının zanlılarından Kamerun uyruklu Bengono A, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerince İstanbul'da bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Bu evde yapılan aramada çok sayıda sahte dolar ile sahte avro yapımında kullanılacağı değerlendirilen 5 pakette kağıtlar ele geçirildi.

Eskişehir'e getirilen Bengono A, jandarmadaki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık ve parada sahtecilik" suçlamasıyla Beylikova Adliyesi'ne sevk edildi.

İ.C, Alpu'daki çiftliğini 25 milyon liraya satışa çıkararak bir internet sitesinde ilan vermiş, kendilerini Fransız iş adamı olarak tanıtan 3 şüpheli alıcı olduğunu belirterek onunla temas kurmuştu. Şüpheliler, İ.C'ye Türkiye'ye kısıtlı döviz getirdiklerini öne sürerek 60 bin 950 dolar borç vermesini, bir süre sonra yurda getirecekleri dövizlerle çiftlik parasını ödeyeceklerini söylemişti. Bankadan çektiği 60 bin 950 doları Eskişehir'de buluştuğu 3 şüpheliye teslim eden İ.C, dolandırıldığını fark ederek jandarmaya başvurmuştu.

Jandarma ekiplerince 11 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden Kamerun uyruklu Guy D. ve Bertrand N. tutuklanmış, Ugandalı Rebecca K. ise sınır dışı edilmişti.

Zanlıların İstanbul'da kaldıkları evde şifreli çelik kasalar ve valizlerin içine gizlenmiş 60 bin adet sahte 100 dolar, 2 bin 500 adet sahte 200 avro, 2009 yılında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) basımının durdurulmasına karar verdiği 3 bin adet 500 avro, 500 adet 200 liralık sahte banknot ile bu banknotların yapımında kullanılan kalıp ve baskı malzemeleri ele geçirilmişti.

ESKİŞEHİR - 60 bin 950 dolarlık dolandırıcılığın Kamerunlu firari şüphelisi yakalandı
ESKİŞEHİR - 60 bin 950 dolarlık dolandırıcılığın Kamerunlu firari şüphelisi yakalandı
ESKİŞEHİR - 60 bin 950 dolarlık dolandırıcılığın Kamerunlu firari şüphelisi yakalandı
ESKİŞEHİR - 60 bin 950 dolarlık dolandırıcılığın Kamerunlu firari şüphelisi yakalandı
ESKİŞEHİR - 60 bin 950 dolarlık dolandırıcılığın Kamerunlu firari şüphelisi yakalandı
ESKİŞEHİR - 60 bin 950 dolarlık dolandırıcılığın Kamerunlu firari şüphelisi yakalandı
ESKİŞEHİR - 60 bin 950 dolarlık dolandırıcılığın Kamerunlu firari şüphelisi yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - 60 bin 950 dolarlık dolandırıcılığın Kamerunlu firari şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESKİŞEHİR - 60 bin 950 dolarlık dolandırıcılığın Kamerunlu firari şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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