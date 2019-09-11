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Eskişehir'deki arkadaş cinayeti davasında karar

1 saat önce

Eskişehir'de aralarında çıkan tartışma sırasında arkadaşlarından birini pompalı tüfekle vurarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan, biri tutuklu 4 sanıktan 3'ü, 16 yıl 8 ay ile 6 ay 22 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Eskişehir'deki arkadaş cinayeti davasında karar, System.String[]

Eskişehir'de aralarında çıkan tartışma sırasında arkadaşlarından birini pompalı tüfekle vurarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan, biri tutuklu 4 sanıktan 3'ü, 16 yıl 8 ay ile 6 ay 22 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Emrah Öztürk (27) ile başka suçlardan tutuklu olan, bu davada ise tutuksuz yargılanan 3 sanık ile maktul Gürbüz Fındık'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar, pişman olduklarını dile getirerek, tahliye ve beraatlerini istedi.


Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Emrah Öztürk'ü "kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı.

Tutuksuz sanık Mahmut Tiren'e "kasten yaralama" suçundan 10 ay 37 gün, Kurtuluş Güzelgün'e ise aynı suçtan 6 ay 22 gün hapis cezası veren heyet, tutuksuz sanık Sedat Mede'nin beraatine hükmetti.

Eskişehir'de geçen yıl kasımda Şeker Mahallesi Şahane Sokağı'nda bir evde, 28 yaşındaki Gürbüz Fındık ile arkadaşları Emrah Öztürk, Mahmut Tiren, Kurtuluş Güzelgün ve Sedat Mede alkol almış, bir süre sonra aralarında kız meselesi yüzünden kavga çıkmıştı. Emrah Öztürk'ün elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucunda ağır yaralanan Fındık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 4 arkadaştan Öztürk tutuklanmış, diğerlerinin tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Eskişehir, Emrah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:30 Kaynak: AA
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