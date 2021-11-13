Eskişehir'deki atıl tarım arazileri tohumla buluşuyor - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Eskişehir'in Mihalgazi ilçesindeki atıl tarım arazilerinde buğday yetiştirilmek üzere toprak tohumla buluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi doğrultusunda Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Mihalgazi İlçesinde Atıl Tarım Arazilerinde Buğday Yetiştiriciliği" adlı proje kapsamında ilçedeki yaylada etkinlik düzenlendi.

Gümüş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve direktifleri doğrultusunda Eskişehir'de ekilmeyen, üretime kazandırılmayan 1 santimetrekare bile toprağın kalmayacağını bildirdi.

Mihalgazi ilçesinde Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın katkıları ve İlçe Belediye Başkanlığının destekleriyle Mihalgazi İlçesinde Atıl Tarım Arazilerinde Buğday Yetiştiriciliği Projesi'ni hayata geçirdiklerini ifade eden Gümüş, şunları kaydetti:

"Projemizin en önemli taraflarından biri şudur milli tohumumuz, ata tohumumuz, siyez buğdayımızın Mihalgazi'de ilk defa ekimi yapılacak. Mihalgazi ilçemizde 800 dekarlık alan için 16 ton almeria çeşidi ekmeklik buğday tohumluğu, 200 dekarlık alan için 5 ton siyez buğday tohumluğu olmak üzere 1000 dekarlık alanda tohumlarımız ve gübremiz toprakla buluşacak. Bu anlamda çok güzel bir işe de imzamızı atmış olacağız. Bu projemizi 2 ilçemizde yapıyoruz. Toplamda boş ve atıl olan 5 bin 100 dekarlık bir alanı inşallah üretime kazandırmış olacağız. Memleketimize, vatandaşımıza, çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün de çiftçilerle beraber atıl durumdaki arazileri işleyerek üretime kazandırmaya başladıklarını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün tohum desteğinin yanında, Eskişehir Valiliğinin de gübre destekleriyle projeyi hayata geçirdiklerine değinen Akgün, "Bu mevkide Allah'ın izniyle 1000 dönümlük araziyi tarımsal üretime kazandırmayı hedefliyoruz. 2022 yılını Mihalgazi ilçesinde tarım yılı ilan ettik. Bu bağlamda tarıma dair her konuda yöre çiftçisini destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.