Eskişehir'deki besi çiftliğini sahte dolarla satın almak isteyen zanlılar İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'deki besi çiftliğini sahte dolarla satın almak isteyen zanlılar İstanbul'da yakalandı

11.04.2022 17:36
Eskişehir'deki besi çiftliğini sahte dolarla satın almak isteyen zanlılar İstanbul'da yakalandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde satışa çıkartılan besi çiftliğini alma vaadiyle dolandırıcılık yapan ve kendilerini Fransız iş adamları olarak tanıtan Kamerun uyruklu 3 şüpheli, jandarmanın titiz çalışması sonucu İstanbul'da yakalandı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde satışa çıkartılan besi çiftliğini alma vaadiyle dolandırıcılık yapan ve kendilerini Fransız iş adamları olarak tanıtan Kamerun uyruklu 3 şüpheli, jandarmanın titiz çalışması sonucu İstanbul'da yakalandı. Şahısların kaldığı evde yapılan aramalarda çok miktarda sahte Dolar, Euro ve bu banknotların yapımında kullanılan kalıp ve baskı malzemeleri ele geçirildi.

İlçenin Fevzipaşa mahallesinde ikamet eden İ.C. isimli vatandaş, Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaat ederek, kendisine ait besi çiftliğini 25 milyon TL'ye satmak amacıyla internet üzerinden ilan verdiğini, alıcı olarak kendisiyle irtibata geçen ve kendilerini Türkiye'ye yerleşmek ve burada ticaret yapmak isteyen Fransız iş adamları olarak tanıtan yabancı uyruklu 3 şahıs tarafından 60 bin 950 ABD Doları dolandırıldığını bildirerek şikayetçi oldu. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca olayın aydınlatılması ve faillerinin yakalanması amacıyla görevlendirilen JASAT Dedektif Timleri, yapmış olduğu teknik ve istihbari çalışmalar neticesinde dolandırıcılık olayı faillerinin Kamerun uyruklu 2 erken ve Uganda uyruklu 1 kadın şahsın olduğunu tespit etti. Besi çiftliğini satmak isteyen mağdur İ.C.'nin ise anlaşma yapmak için Eskişehir'den İstanbul'a gittiği ve 60 bin 950 gerçek ABD Doları dolandırıldığı öğrenildi.

Şüphelileri adım adım takip eden timler, İstanbul'da kaldıkları adresleri tespit etti ve düzenlenen eş zamanlı operasyon ile Guy D. ve Bertrand N. isimli erkek ve Rebecca K. isimli kadın şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin kaldığı evde yapılan arama neticesinde şifreli çelik kasalar ve valizlerin içerisinde saklanmış sahte olduğu değerlendirilen 60 bin adet sahte 100'lük ABD Doları, 2 bin 500 adet 200'lük ve 3 bin adet 500'lük Euro, toplam 500 adet 200 TL değerinde sahte banknot ile bu banknotların yapımında kullanılan kalıp ve baskı malzemeleri ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinden toplamda 6 milyon ABD Doları, 2 milyon Euro, 100 bin Türk Lirası sahte para ele geçirildi.

Sahte paralar ile yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak haklarında "Nitelikli Dolandırıcılık ve Parada Sahtecilik" suçlarından adli tahkikata başlandı. Diğer suç ortakları 2 şüphelinin yakalanması çalışmaları devam edilirken, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte paraların çeşitli yollardan piyasaya sürülmeden yakalanarak vatandaşların mağdur edilmeleri önlenmiş oldu.

(İHA)

Eskişehir'deki besi çiftliğini sahte dolarla satın almak isteyen zanlılar İstanbul'da yakalandı
Eskişehir'deki besi çiftliğini sahte dolarla satın almak isteyen zanlılar İstanbul'da yakalandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'deki besi çiftliğini sahte dolarla satın almak isteyen zanlılar İstanbul'da yakalandı - Son Dakika


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