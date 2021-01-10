Eskişehir'deki bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü, oğlunun tedavisi sürüyor - Son Dakika

Eskişehir'deki bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü, oğlunun tedavisi sürüyor
10.01.2021 13:15
Eskişehir'de 4 Ocak'taki bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi, oğlunun tedavisi devam ediyor.
Eskişehir'de 4 Ocak'taki bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi, oğlunun tedavisi devam ediyor.
Kentte bir iş yerinin önünde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Selami Gümüş (64), Eskişehir Şehir Hastanesinde 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Aynı kavgada yaralanan Ali Gümüş'ün (33) tedavisine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ediliyor.
Gökmeydan Mahallesi Canay Sokağı'ndaki bıçaklı kavgada yaralanan Selami ve oğlu Ali Gümüş, hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanan zanlı Ali B. (47) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
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