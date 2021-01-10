Eskişehir'deki bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü, oğlunun tedavisi sürüyor - Son Dakika

Eskişehir 'de 4 Ocak'taki bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi, oğlunun tedavisi devam ediyor.

Maaşında ciddi bir indirim yapmaya hazır olan Belhanda için kararı yönetim verecek

Kapanan işletmeleri fırsat bilip evlerini kafeye çevirdiler! İlanı görüp eskort olduklarını düşünen var

Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı