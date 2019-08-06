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Eskişehir'deki cinayet

1 saat önce

Eskişehir'de birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldürüp intihar teşebbüsünde bulunan zanlı, tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Eskişehir'de birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldürüp intihar teşebbüsünde bulunan zanlı, tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şirintepe Mahallesi Seyman Sokak'taki apartmanda 4 yıldır birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi (52), dün sabah bıçakla öldürdükten sonra kendisini bıçakla yaralayıp, kullandığı depresyon haplarından çok sayıda içip intihar girişiminde bulunan Tacettin Y. (42) Yunus Emre Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirildi.
Gözaltına alınan zanlının, ilk ifadesinde "Ülviye, bana karşı sürekli aşağılayıcı konuşup bunaltıyordu. Olay gecesi de parka gitmiştik, orada da tartıştık. Daha önce iş kazası geçirdiğim için çalışmıyordum. Bana sürekli iyileşemeyeceğimi söyleyerek laf ediyordu. Olay sabahı marketten su alıp geldim, Ülviye uyanmıştı. Kahvaltı için mi uyandığını sorduğumda beni tersledi. Sigara içmek için balkona çıktım. Bıçağı nereden aldığımı ve olayı nasıl gerçekleştirdiğimi hatırlamıyorum." dediği öğrenildi.
Tacettin Y. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.
Şirintepe, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:25 Kaynak: AA
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