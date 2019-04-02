Eskişehir'deki Cinayet Davası

Eskişehir'de Hayvan pazarında husumetli olduğu kişiyi tüfekle öldürmek isterken başka birini başından vurarak öldürüp iki kişinin ise ağır yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık hakim karşısına çıktı.

Eskişehir'de Hayvan pazarında husumetli olduğu kişiyi tüfekle öldürmek isterken başka birini başından vurarak öldürüp iki kişinin ise ağır yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık hakim karşısına çıktı.



Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Hüseyin Murat Tür (53), maktul Özgür Kaya (14)'nın yakınları ile taraf avukatları katıldı.



Suçunu kabul eden sanık, pişman olduğunu söyledi.



Ateş ettiği kişinin aslında Metin Tiftik olduğunu anlatan sanık, "Çok üzgünüm. Böyle olsun istemezdim. Metin Tiftik'in eşimle ilişkisi olduğunu öğrendim. Karımı alıp Konya'ya kaçırmış. Ben de vurmak istedim. Fakat olay yerinde başkası vurulmuş. Kasıtlı olarak ölene ya da yaralananlara ateş etmedim." dedi.



Mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.



Eskişehir'de geçen yıl aralıkta Uluönder Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarında Hüseyin Murat Tür (53) ile Metin Tiftik (37) tartışmış, Hüseyin Murat Tür, aracında bulunan tüfekle Metin T.'ye ateş etmiş fakat kalabalıkta olay yerinde tesadüfen bulunan Özgür Kaya (14) başından vurularak hayatını kaybetmiş, yine olay yerinde Ahmet Kıllıoğlu ve Rafiye Tiftik ise ağır yaralanmıştı.



Gözaltına alınan Hüseyin Murat çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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