Eskişehir'deki cinayet davası

Eskişehir'de bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan kadını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Afganistan uyruklu İzzetullah Entuzam'ın, (23) hayatını kaybeden İrem Ayrancı'nın ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Entuzam, İrem Ayrancı ile para karşılığında cinsel ilişkiye girdiğini, daha fazla para istediği için aralarında tartışma çıktığını söyledi.

Çobanlık yaparak geçimimi sağladığını anlatan Entuzam, savunmasında şunları söyledi:

"Emirler Mahallesi'nde çobanlık yapıyorum. Hayvanları otlatmaya gittiğimde cep telefonumu yanıma almam. Akşam kaldığım kulübeye döndüğümde tanımadığım bir numara beni aramış. Numarayı aradım, bir bayan çıktı. Bir süre sohbet ettik, para karşılığı beraber olabileceğini söyledi. Adresini istedim. Olay günü evine gittim. 600 lira karşılığında birlikte olduk. Daha sonra birlikte dışarı çıktık. Marketten alışveriş yaparak evine geri döndük. Tekrar birlikte olmak için benden para istedi ancak ben olmadığını söyledim. Bağırmaya ve küfür etmeye başladı. Öfkeye kapıldım. Masanın üzerindeki bıçağı alarak vücudunun çeşitli yerlerine sapladım. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bahçelievler Mahallesi Manyas Sokak'ta bir apartmanın giriş katında ikamet eden İrem Ayrancı (30), 13 Eylül'de evinde bıçaklanarak öldürülmüş, olayla ilgili Afganistan uyruklu İzzetullah Entuzam, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Emirler Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.