Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki Cinayet Davasında Karar

Eskişehir'deki Cinayet Davasında Karar

15 dakika önce

Eskişehir'de uçucu madde bağımlısı kişiyi üzerine tiner döküp yakarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğeri ise beraat etti.

Eskişehir'deki Cinayet Davasında Karar, System.String[]
Eskişehir'de uçucu madde bağımlısı kişiyi üzerine tiner döküp yakarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğeri ise beraat etti.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan Tacettin Durmaz (41), tutuklu sanık İbrahim İnat (53), maktul Ahmet Çelik'in (41) yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Son savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Tacettin Durmaz, tineri kendisinin döktüğünü fakat çakmağı İbrahim İnat'ın yaktığını belirtti.

Mahkeme heyeti, Tacettin Durmaz'ın beraatine hükmederken, İbrahim İnat'ı "nitelikli adam öldürme" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 57. Sokak'ta Eylül 2018'de cesedi bulunan Ahmet Çelik'in yanarak hayatını kaybettiği belirlenmişti. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekiplerince gözaltına alınan Tacettin Durmaz ve İbrahim İnat tutuklanmıştı. Davanın ilk duruşmasında Tacettin Durmaz tahliye edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:05 Kaynak: AA

Eskişehir, 3. Sayfa
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