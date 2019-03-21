Eskişehir'deki Cinayet Davasında Karar

Eskişehir'de oturduğu mahalleye uyuşturucu satın almak için gelen kişiyi tüfekle başından vurarak öldüren sanık 18 yıl hapse mahkum edildi.

Eskişehir'de oturduğu mahalleye uyuşturucu satın almak için gelen kişiyi tüfekle başından vurarak öldüren sanık 18 yıl hapse mahkum edildi.



1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Garip Tür (25), tutuksuz sanık M.A.Ö. (25), maktul Hakkı Dinç'in yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.



Son sözü sorulan sanık Tür, cinayeti kendisinin işlemediğini ileri sürerek, "Doğrudan bir tanık yok. Mağdurum, perişanım. Rahmetli ölürken benim adımı sayıklamış. Ben bu insanı tanımıyorum. Çocuklarım perişan. Yapmadığım bir olay nedeniyle evimden alındım. Bunu yapan adam ailesini alıp kaçar. Suçsuzum. Tahliyemi istiyorum." dedi.



Sanık Garip Tür'ü 18 yıl hapse mahkum eden mahkeme heyeti, M.A.Ö'yü ise "suç delillerini yok etmek" suçundan 5 ay hapisle cezalandırdı.



Eskişehir'de 2017 Kasım'da uyuşturucu satın almak için Gazipaşa Mahallesi'ne giden 28 yaşındaki Hakkı Dinç, Garip Tür tarafından tüfekle başından vurulmuş, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Olay sonrası evinde yakalanan Tür, gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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