Eskişehir'deki cinayet davasında karar - Son Dakika
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Eskişehir'deki cinayet davasında karar

6 saat önce

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde hayvan tüccarını av tüfeğiyle öldürüp 25 bin lirasını gasbettiği gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'deki cinayet davasında karar, System.String[]

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde hayvan tüccarını av tüfeğiyle öldürüp 25 bin lirasını gasbettiği gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İlyas D, tutuksuz yargılanan oğlu Caner D. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık İlyas D, savunmasında suçsuz olduğunu öne sürdü.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İlyas D'yi 25 yıl hapis cezasına çarptırdı, oğlu Caner D'nin beraatine karar verdi.

Seyitgazi ilçesinde 8 Aralık 2017'de Salihler Mahallesi Özcanlar mevkisinde hayvan tüccarlığı yapan İbrahim Erdoğan'ı (47) av tüfeğiyle öldürüp 25 bin lirasını gasbettikleri öne sürülen baba ve oğlu tutuklanmıştı.

Seyitgazi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:24 Kaynak: AA
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