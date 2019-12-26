Eskişehir'deki cinayet davasında mütalaa verildi - Son Dakika

Eskişehir'de bir mekanda iki grup arasında çıkan kavga sonucu bir kişinin bıçaklanarak ölmesi sonucu açılan davada mütalaa verildi.



Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Hakan Yağız A. (18) ve maktul Nahit K.'nın (27) yakınları ile avukatlar katıldı. Verilen mütalaaya karşı savunması yapan sanık, pişman olduğunu ifade ederek tahliyesini istedi. Cumhuriyet savcısı sanık hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti davayı karara bağlamak üzere duruşmayı 16 Ocak'a erteledi.



Olay



Edinilen bilgilere göre olay, Eskişehir'de İsmet İnönü 1 Caddesinde bir eğlence mekanında gerçekleşti. Hakan Yağız A. ile Nahit K. arasında mekan çıkışında bilinmeyen bir neden yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Yağız A., Nahit K.'yı 3 bıçak darbesiyle yaralayarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Nahit K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yağız A., olaydan 2 gün sonra emniyete giderek teslim oldu. - ESKİŞEHİR