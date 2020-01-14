Eskişehir'deki cinayet güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'deki cinayet güvenlik kamerasında - Son Dakika

Eskişehir'deki cinayet güvenlik kamerasında

6 saat önce

Eskişehir'de, otogarda kavga eden kişileri ayırmak isterken bıçaklanan otobüs firması çalışanının hayatını kaybettiği olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Eskişehir'deki cinayet güvenlik kamerasında, System.String[]

Eskişehir'de, otogarda kavga eden kişileri ayırmak isterken bıçaklanan otobüs firması çalışanının hayatını kaybettiği olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, 18 Kasım 2019'da şehirlerarası otobüs terminaline gelen üniversite öğrencileri Özgür D. (20) ve Yılmaz A. (20) ile bir seyahat firmasının görevlisi Ahmet Ö. (29) arasında yaşanan kavga yer aldı.

Sistem üzerinden bilet parasının iade edilmemesi meselesi yüzünden çıktığı belirtilen kavgada tarafları ayırmaya çalışan başka bir otobüs firmasının görevlisi Vahit Ayrım'ın (64) bıçaklanma anı da kayıtlara yansıdı.

Eskişehir'de, 18 Kasım'da üniversite öğrencileri Özgür D. ve Yılmaz A. ile bir seyahat firmasının görevlisi Ahmet Ö. arasındaki tartışmayı ayırmak isteyen Ayrım bıçaklanmış, ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ayrım, kurtarılamamıştı. Otogar polisi tarafından gözaltına alınan katil zanlısı Ahmet Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Eskişehir, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokak ortasında deve kesen kasap, bu kezde tekmeli, yumruklu, sopalı kavgayla gündeme geldi
Çin'de yolda oluşan dev çukur yolcu otobüsünü yuttu: Altı ölü Kavgayı ayırmak isterken canından oldu ABD'li astronot bir ilke imza attı! Uzayda kurabiye pişirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 18:01:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'deki cinayet güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]