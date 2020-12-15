ESKİŞEHİR - Çoban cinayeti arazide bulunan kemik parçalarıyla aydınlatıldı - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Çoban cinayeti arazide bulunan kemik parçalarıyla aydınlatıldı

15.12.2020 10:55
ESKİŞEHİR - Çoban cinayeti arazide bulunan kemik parçalarıyla aydınlatıldı, System.String[]

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir yıl önce tartışma sırasında çobanın tüfekle öldürülüp cesedinin boş araziye gömülmesi olayının zanlısı tutuklandı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir yıl önce tartışma sırasında çobanın tüfekle öldürülüp cesedinin boş araziye gömülmesi olayının zanlısı tutuklandı.

İlçenin kırsalındaki Obruk Mahallesi Gür mevkisinde bir çoban, 11 Nisan'da hayvanlarını otlattığı sırada çürümüş kafatası ile kemik parçaları buldu.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, parçaları incelemeye alarak bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.

Ekipler, bölgede bir çiftlikte çobanlık yapan 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Komak Bay'dan, 21 Kasım 2019'dan itibaren haber alınamadığını belirledi.

Bu kişiyle beraber çalışan ve aynı evde kalan Afganistan uyruklu Übeydullah M'nin (19) ifadesini alan JASAT ekipleri, Komak Bay'ın eşyaları ile kemik parçalarını kriminal dairesine gönderdi.

Kriminal laboratuvarı ve Adli Tıp Kurumu uzmanları, bulunan kafatası ve kemik parçalarından alınan DNA profilinin Komak Bay'a ait olduğunu belirledi.

Ekipler, detaylı inceleme ve telefon kayıtlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda şüpheli Übeydullah M'yi gözaltına aldı.

Jandarmaya verdiği ifadede cinayeti av tüfeğiyle işlediğini itiraf eden Übeddullah M'nin, cesedini sırtında taşıyıp kaldıkları eve 1 kilometre uzaklıktaki sulama kanalının yanına bırakarak üzerini toprakla kapattığını söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından "kasten adam öldürmek" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Afganistan, Mihalıççık, Eskişehir, JASAT, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Çoban cinayeti arazide bulunan kemik parçalarıyla aydınlatıldı - Son Dakika


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