Eskişehir'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

10.06.2022 16:43
Eskişehir'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 8 Haziran'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alınmıştı.

Eskişehir'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Eskişehir'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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