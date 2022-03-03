Eskişehir'deki define cinayeti davasında karar çıkmadı - Son Dakika

Eskişehir'de define ararken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 2 kişinin yaralanmasına sebep oldukları ve patlayıcıyı hatalı infilak ettirdiğini düşündükleri Mehmet Sarıoğlu'nu döverek öldürdükleri iddiasıyla 2'si tutuklu 6 sanığın yargılandığı dava ertelendi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanıklar Bekkican K. ve Kaan K. ile tutuksuz sanıklar Ömer K., Sevinç K., Servet K. hazır bulundu. Tutuksuz sanık Murat K. ise duruşmaya katılmadı. Maktul Mehmet Sarıoğlu'nun yakınları ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan sanıklar önceki savunmalarını tekrar ederek beraat talebinde bulundu.

"Biz oraya piknik yapmaya gittik"

Tutuklu sanık Bekkican K., savunmasında, 'piknik yapma' teklifi üzerine kazı bölgesine gittiklerini belirterek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Olay tarihinde sanık Murat pikniğe gitmeyi teklif etti ve gittik. Ben, kardeşlerim Ömer ve Kaan dışındaki sanıklar define aramak istedi. Biz onların eylemlerine iştirak etmedik. Maktul Mehmet yanında patlayıcı getirmiş. Patlayıcıyı toprağa gömdü ancak ilk önce patlatamadı. Biz kardeşlerimle gitmeyi teklif ettik, ancak kabul etmediler. Abim Ömer, Mehmet'in yanındaydı. Mehmet birden patlayıcının kablosunu çekince patlayıcı infilak etti. Herkes bir yere savruldu. Abim ağır yaralandı, Mehmet de yerde yatıyordu. Herhangi bir vurma olayı olmadı. Ömer kanlar içinde yattığı için hastaneye götürdük. Sanıklardan Murat bize sürekli 'Akü patladı gibi ifadeler verin' dedi. Mehmet'in öldüğünü sonradan öğrenince şoke olduk" ifadelerini kullanmıştı.

2 sanık hakkında müebbet, 4 sanık hakkında 6 yıldan 13 yıla kadar hapis istenmişti

Davanın önceki duruşmasında iddia makamınca verilen mütalaada tutuklu sanıklar Bekkican K. ve Kaan K. hakkında 'hakaret', 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' ve 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçlarından 6 yıl 3 aydan 15 yıla kadar, 'kasten öldürme' suçundan ise müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti. Tutuksuz sanıklar Ömer K., Sevinç E., Murat K. ve Servet K. hakkında 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' ve 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçlarından 6 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Dava ertelendi

Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi, olayda kullanılan patlayıcı maddenin tür ve miktarı itibariyle önemine ilişkin rapor düzenlenmesine karar verdi. Sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti duruşmayı 10 Mayıs'a erteledi.

Olayın geçmişi

Eskişehir'de Mehmet Sarıoğlu; Ömer K., Sevinç E., Murat K., Servet K., Bekkican K. ve Kaan K. ile birlikte Mihalgazi ilçesi Sakarılıca Mahallesi Parmaklı mevkiinde define aramaya gitti. Burada izinsiz kazı yapan 7 şüphelinin, önlerine çıkan kayayı aşmak için kullanmak istedikleri el yapımı patlayıcı infilak etti. Şüphelilerden Ömer K. yüzünden ve elinden yaralandı. Patlamanın ardından şüpheliler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağır yaralanan Ömer K.'ın kardeşleri Kaan ve Bekkican K., patlayıcı hatalı infilak ettirdiğini düşündükleri Mehmet Sarıoğlu'nu darp ederek ağır yaraladı. Sarıoğlu, hastaneye ulaştırılamadan hayatını kaybetti. - ESKİŞEHİR