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Eskişehir'deki DHKP/C davası sanığına 9 yıl 9 ay hapis cezası
6 saat önce
Eskişehir'de, terör örgütü DHKP/C'ye üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:18 Kaynak: AA
Eskişehir'de, terör örgütü DHKP/C'ye üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık hapis cezasına çarptırıldı.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Furkan Sevim ile avukatı katıldı.
Son sözleri sorulan sanık, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Sevim'e terör örgütü DHKP/C'ye üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
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