Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki DHKP/C davası sanığına 9 yıl 9 ay hapis cezası
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Eskişehir'deki DHKP/C davası sanığına 9 yıl 9 ay hapis cezası

6 saat önce

Eskişehir'de, terör örgütü DHKP/C'ye üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'deki DHKP/C davası sanığına 9 yıl 9 ay hapis cezası, System.String[]

Eskişehir'de, terör örgütü DHKP/C'ye üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Furkan Sevim ile avukatı katıldı.

Son sözleri sorulan sanık, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.


Mahkeme heyeti, Sevim'e terör örgütü DHKP/C'ye üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:18 Kaynak: AA
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