Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki Emirdağlılar Vakfı'nın 'Kadınlar Kolu' çalışmalarına başladı
Son Dakika Yaşam Eskişehir'deki Emirdağlılar Vakfı'nın 'Kadınlar Kolu' çalışmalarına başladı

Eskişehir'deki Emirdağlılar Vakfı'nın 'Kadınlar Kolu' çalışmalarına başladı

7 saat önce

Eskişehir'de Emirdağlılar Vakfı'nın Kadın Kurulu, vakfın yeni hizmet binasında, kadınlarla ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Eskişehir'deki Emirdağlılar Vakfı'nın 'Kadınlar Kolu' çalışmalarına başladı, System.String[]

Eskişehir'de Emirdağlılar Vakfı'nın Kadın Kurulu, vakfın yeni hizmet binasında, kadınlarla ilk toplantısını gerçekleştirdi.


Toplantı, sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av. Aslıcan Özgür İleli'nin, Emirdağlı kadınları yeni vakıf binasını gezdirmesinin ardından başladı. Av. Aslıcan Özgür İleli; toplantıda yaptığı açıklamasında, "Yeni dönem Kadınlar Kurulu'nda görev alacak gönüllü kadın aktif adayları, oy birliğiyle belirledik ve tutanağa geçirdik. Daha sonra, yeni dönem Kadınlar Kurulu komisyonlarını oluşturduk. Komisyonlarımız: Ziyaret Komisyonu, Koro Komisyonu, Kültür ve Sanat Komisyonu ve Gezi Komisyonu'ndan ibarettir. Bu komisyonların çalışmalara başlaması için karar aldık. Bu komisyonlarda görevli kadınlarımız, yapacakları çalışmalar hakkında teker teker söz aldılar ve vakfa yararlı olabilecek bütün görüşlerini ve fikirlerini bildirdiler. Bunun yanı sıra maddi imkansızlıklardan dolayı eğitim hayatını devam ettiremeyen kız çocukları için, gelecek dönemde yapılacak ve düzenlenecek etkinlikler teker teker belirlendi. Önümüzdeki günlerde; Kadınlar Kolu olarak, Eskişehir'de çalışmalarımıza başlayacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:17 Kaynak: İHA
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