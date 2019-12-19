Eskişehir'deki ev sahibi cinayeti davasında karar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'deki ev sahibi cinayeti davasında karar - Son Dakika

Eskişehir'deki ev sahibi cinayeti davasında karar

6 saat önce

Eskişehir'de kiraladıkları evin sahibini darbederek ölümüne sebebiyet verdikleri gerekçesiyle yargılanan 3 sanığa 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezası verildi.

Eskişehir'deki ev sahibi cinayeti davasında karar, System.String[]

Eskişehir'de kiraladıkları evin sahibini darbederek ölümüne sebebiyet verdikleri gerekçesiyle yargılanan 3 sanığa 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında tutuklu sanıklar Emre Yaman (27), Hakkı Bük (21) ve Murat Can (36) ile maktul Bahattin Uyar'ın (39) yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek, sanığın kavga esnasında sert zemine düştüğünü, öldürme niyetlerinin olmadığını ileri sürerek beraatlerini istedi.

Bahattin Uyar'ın kızı Melike Kayacık ise sanıkların babasını kasten öldürdüklerini savunarak şikayetini yineledi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçunu işlemedikleri kanaatine vardığı sanıkları, "kasten yaralama" suçundan 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına mahkum etti ve tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eskişehir'de "çocuğa cinsel istismar" davası sanığına 12 yıl 11 ay hapis cezası
Aynı iş yerinde çalıştığı kadını öldüren sanığa 18 yıl hapis Eşini öldürdüğü öne sürülen uzman çavuşun "İstem dışı oldu" sözlerine mahkeme başkanı tepki gösterdi Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması

Son Dakika Haberleri
01:25 MKE'nin gündeminde 'özelleştirme' yok - Son Dakika
01:23 Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
01:20 Kırıkkale mke'nin gündeminde 'özelleştirme' yok - Son Dakika
01:20 İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
01:19 İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
23:38 Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 01:31:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'deki ev sahibi cinayeti davasında karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]