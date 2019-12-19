Eskişehir'deki ev sahibi cinayeti davasında karar - Son Dakika

Eskişehir'de kiraladıkları evin sahibini darbederek ölümüne sebebiyet verdikleri gerekçesiyle yargılanan 3 sanığa 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında tutuklu sanıklar Emre Yaman (27), Hakkı Bük (21) ve Murat Can (36) ile maktul Bahattin Uyar'ın (39) yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek, sanığın kavga esnasında sert zemine düştüğünü, öldürme niyetlerinin olmadığını ileri sürerek beraatlerini istedi.

Bahattin Uyar'ın kızı Melike Kayacık ise sanıkların babasını kasten öldürdüklerini savunarak şikayetini yineledi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçunu işlemedikleri kanaatine vardığı sanıkları, "kasten yaralama" suçundan 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına mahkum etti ve tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.