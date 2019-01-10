Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki Fetö Davasında Karar

Eskişehir'deki Fetö Davasında Karar

50 dakika önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada yargılanan 4 sanık, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 3 yıl 1 ay 15 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

Eskişehir'deki Fetö Davasında Karar, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada yargılanan 4 sanık, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 3 yıl 1 ay 15 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada örgütün il yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 4 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddetti, beraat talebinde bulundu.

Savcı ise sanıkların "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ramazan Kenkaya, Fuat Gülşen ve Mustafa Sait Yıldırım'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum etti.

Sanıklardan Fikriye Yakut'a ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Aynı davada yargılanan firari sanığın dosyası ise başka bir dosyayla birleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:10 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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