Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki Fetö Davasında Karar

Eskişehir'deki Fetö Davasında Karar

13 dakika önce

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 8 sanıktan 6'sına hapis cezası verildi.

Eskişehir'deki Fetö Davasında Karar, System.String[]
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 8 sanıktan 6'sına hapis cezası verildi.


2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün kapatılan okullarında çalışan 8 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Emre Efilti, Fethiye Şahin, Hilal Erkan ve Müberra Öztürk'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Mustafa Karaçay ve Neşe Yavuz'a da "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası veren heyet, diğer iki sanığın beraatine hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:27 Kaynak: AA

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