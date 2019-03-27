Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki Fetö Davasında Karar

Eskişehir'deki Fetö Davasında Karar

47 dakika önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanığa hapis cezası verildi.

Eskişehir'deki Fetö Davasında Karar, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanığa hapis cezası verildi.


Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün emniyet yapılanmasında yer alan 4 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Hasan V'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Ferhat Ö'ye 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası veren heyet, Oğuz K. ve Naim D'yi ise 2 yıl birer ay hapis cezasına mahkum etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:16 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



11 Öğrencisine Cinsel İstismarda Bulunan Öğretmenin Cezası 114 Yıla Düşürüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirspor'a Reklam Panosu Jesti Dorukhan Toköz Meydan Okudu: Fransa'yı Yenmek İçin Sahaya Çıkacağız Son Dakika! PKK'nın Lider Kadrosuna Ağır Darbe! Sözde Üst Düzey Yöneticisi Ağır Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 11:03:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki Fetö Davasında Karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]