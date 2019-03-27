Eskişehir'deki Fetö Davasında Karar
47 dakika önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanığa hapis cezası verildi.
Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanığa hapis cezası verildi.
Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün emniyet yapılanmasında yer alan 4 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.
Suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Hasan V'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Ferhat Ö'ye 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası veren heyet, Oğuz K. ve Naim D'yi ise 2 yıl birer ay hapis cezasına mahkum etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:16 Kaynak: AA
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